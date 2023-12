Perseguita la ex e le brucia l'auto, arrestato nel Milanese

Ha minacciato e pedinato l'ex fidanzata fino a bruciarle l'auto, e con quella della donna ne sono andate distrutte altre tre.

I carabinieri di Pioltello, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Milano ª Dipartimento Fasce Deboli, hanno arrestato un 41enne di Gorgonzola (Milano) accusato di incendio e atti persecutori.

Il provvedimento è scaturito dalle indagini, dirette dal pm Alessia Menegazzo con l'aggiunto Letizia Mannella, cominciate dai militari della Stazione dei carabinieri di Gorgonzola e di Pioltello i quali hanno ricostruito come l'uomo, dai primi giorni di novembre, avesse assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della ex fidanzata, con appostamenti e minacce nei pressi della sua abitazione culminati, la notte del 20 novembre, con l'incendio di quattro auto, tra cui quella della donna.

Le indagini proseguono per accertare se nell'incendio sono coinvolte altre persone.



