Nuovo video sul ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich

Un video inedito che documenta le prime fasi di indagine dopo il ritrovamento del cadavere di Liliana Resinovich è stato diffuso ieri sera dalla trasmissione Chi l'ha visto su Raitre.

Le immagini documentano le prime ispezioni sul cadavere ritrovato il pomeriggio del 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste. La donna, 63 anni, era scomparsa dalla sua abitazione il 14 dicembre 2021, esattamente due anni fa. Nei giorni successivi era stato avviato un piano di ricerca.

Nel video gli operatori procedono all'identificazione della salma. In particolare, cercano dettagli, come un orologio rosa al polso o il ciuffo biondo tra i capelli, che riportino a Liliana Resinovich; più volte ribadiscono l'assenza di odore riconducibile al cadavere.

Durante il programma, sono stati sollevati dubbi sulle procedure adottate per l'ispezione, come ad esempio la mancanza di indumenti idonei o la decisione di girare il corpo della donna per procedere con il riconoscimento. Perplessità anche sul fatto che sia stata spostata la testa.

Il cadavere era stato ritrovato con la testa avvolta in due sacchetti di plastica e il corpo chiuso in due sacchi, infilati uno dall'alto e l'altro basso. Lo scorso giugno il Gip del Tribunale di Trieste aveva disposto nuove indagini sulla morte della donna, dopo che la Procura ne aveva chiesto l'archiviazione.



