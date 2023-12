Incendio ospedale Tivoli: Rocca, per la riapertura da 4 a 6 mesi

"L'area dell'ospedale di Tivoli sotto sequestro della procura è confinata. Ma il resto è legato a motivi di sicurezza. Stiamo rientrando nelle aree ma vanno fatti i lavori, anche sull'impianto elettrico. La riapertura dipende dal dissequestro. Per riaprire l'ospedale ci vorranno dai 4 ai 6 mesi". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, alla conferenza stampa dopo la giunta straordinaria in materia sanitaria, a proposito dell'incendio all'ospedale di Tivoli. "I servizi ambulatoriali potranno riprendere a breve ma per qualche mese dovremmo fare a meno di quella struttura", ha precisato Rocca.



