Incendio doloso in una scuola per migranti a Reggio Emilia

E' doloso l'incendio divampato ieri sera nella scuola d'italiano per richiedenti asilo della Dimora d'Abramo a Reggio Emilia. Come riporta la stampa locale, i vigili del fuoco che sono intervenuti sembrano avere pochi dubbi a riguardo.

Si tratta del terzo atto vandalico che la cooperativa che gestisce la struttura subisce: nelle scorse settimane, infatti, erano stati allagate le stanze al piano terra non utilizzate.

Ieri sera alcune persone sono entrate e hanno dato fuoco a dei fogli di carta che hanno finito per danneggiare anche altri arredi. Sui fatti indaga la Questura di Reggio.

"Sembra che qualcuno sia entrato dalla finestra - dice alla Gazzetta di Reggio Marco Aicardi, vicepresidente della Dimora d'Abramo - noi facciamo lezioni per richiedenti asilo e rifugiati, non abbiamo ricevuto nessuna minaccia".



