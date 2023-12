"Sono molto sereno". E' l'unico commento del professor Sergio Alfieri, chirurgo del policlinico Agostino Gemelli, e nello staff medico di papa Francesco, sentito dall'ANSA dopo la pubblicazione della notizia di una indagine a suo carico oggi sulla Stampa. Il professore non ha voluto dire di più e non è entrato nel merito dei contenuti dell'articolo di prima pagina. Anche alla domanda se si senta sotto attacco, ha reagito con un secco no comment.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA