Cottarelli, 'scuola superiore sia unica per tutti'

"Sto girando in molte scuole e si vedono forti differenze delle classi sociali: mentre la scuola elementare e media è unica e c'è una condivisione di esperienza, al momento delle superiori si creano le scuole per la borghesia e quelle per il proletariato, si vedono forti differenze. Faccio una provocazione: eliminiamo le denominazioni diverse, facciamo una unica scuola superiore con materie comuni a tutti e poi delle materie specializzate che si scelgono, eliminando questa divisione tra scuola di serie A e di serie B". Così Carlo Cottarelli ad un convegno sulla scuola promosso dai sindacati a Roma. "E' da studiare questa possibilità, negli Stati Uniti c'è qualcosa del genere anche se lì ci sono in forza le private. La scuola pubblica in Italia deve rimanere ma non ci vuole la differenziazione che c'è oggi", ha aggiunto.



