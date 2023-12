Arrestato autista tir che ha ucciso insegnante in Irpinia

È stato arrestato l'autista del tir che ieri pomeriggio ha investito ed ucciso Lucia Mattera, 57enne insegnante del liceo classico di Pietradefusi, in provincia di Avellino, travolta mentre stava rincasando a piedi nell'area industriale del piccolo comune della valle del Calore.

L'autotrasportatore, un 51enne residente in provincia di Napoli, è risultato positivo al test antidroga cui è stato sottoposto dai carabinieri.

L'investimento è avvenuto ad un incrocio. Le analisi effettuate presso l'ospedale di Benevento hanno accertato e confermato per due volte la positività alle sostanze stupefacenti. L'autista ora è indagato per omicidio stradale aggravato.



