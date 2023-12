I Ragni di Lecco conquistano vetta inviolata in Patagonia

I Ragni di Lecco Luca Schiera e Paolo Marazzi hanno raggiunto la vetta del Cerro Nora Oeste, montagna mai scalata nel ghiacciaio "Hielo Norte", nella Patagonia cilena. I due alpinisti hanno aperto una via lungo lo spigolo ovest, con uno sviluppo di circa 900 metri, di cui 300 nel canale nevoso iniziale e altri 600 in arrampicata. La spedizione - di cui facevano parte anche Giovanni Ongaro e Andrea Carretta - è stata promossa e sostenuta dal Club alpino italiano".

"Sono finalmente riuscito a sentire Luca Schiera e Paolo Marazzi: mi hanno raccontato di aver avuto tutta una serie di coincidenze fortunate, che hanno reso possibile l'impresa, riuscendo al contempo a rispettare i tempi prestabiliti per il ritorno. Il buon esito è la testimonianza che si possa ancora fare alpinismo di esplorazione", afferma il presidente generale del Cai, Antonio Montani. Marazzi e Schiera sono tra i più forti alpinisti italiani in attività: da oltre dieci anni scalano in coppia in mezzo mondo, dall'Himalaya alla Groenlandia.



