Giulia: 'ho avuto paura' di Filippo, così diceva all'amica

Giulia Cecchettin aveva confidato alla sua amica più cara, Giulia Zecchin, di avere paura dell'ex fidanzato Filippo Turetta. La ragazza, in una intervista rilasciata a 'Chi l'ha visto', e anticipata stasera dal Tg1, ha raccontato così della circostanza. I due ragazzi si erano dati appuntamento in una gelateria: "lui le aveva riformulato la richiesta di tornare insieme - racconta Zecchin - e lei aveva rifiutato, al che Filippo aveva avuto una reazione spropositata: si era alzato e aveva ha sbattuto le mani sul tavolo. E Giulia mi aveva detto, "per fortuna eravamo in mezzo ad altre persone, perchè ho avuto paura". Sempre da 'Chi l'ha visto' sono state mostrate altri messaggi della chat tra Filippo e Giulia che confermano l'ossessione di controlo che il 22enne aveva sulla ragazza, quand'erano ancora insieme: "perchè sei così cattiva - scriveveva Filippo, riferendosi ad un appuntamento di Giulia con le amiche - sai che mi fai stare male quando uscite da sole.

Siete già andate a fare colazione due settimane fa". "Se la cosa succede - concludeva - davvero niente sarà più come prima".





