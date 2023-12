È ospite per Natale, diventa molesto e interviene la polizia

Lo avevano ospitato ben volentieri nella loro casa a Vicenza per trascorrere insieme il periodo natalizio, ma dopo qualche giorno sono sorti problemi di convivenza, tanto che per allontanare l'ospite non più gradito hanno dovuto chiedere l'intervento della Polizia. E' la storia di due giovani coniugi serbi che avevano accolto per le festività un loro amico connazionale, residente fuori Italia.

Pensavano di trascorrere insieme i giorni del Natale ma, dopo qualche giorno, l'ospite ha iniziato ad accampare pretese sempre più insistenti sugli orari dei pasti, sulla cucina non sempre gradita, importunando i padroni di casa anche con gli orari di rientro in abitazione a notte fonda, dopo aver fatto il giro dei bar, mentre i due dovevano alzarsi presto al mattino per andare a lavoro.

Dopo l'ennesimo litigio, e capito che l'uomo non se ne voleva più andare, la coppia ha chiesto l'intervento della Polizia, che ha convinto l'ospite a fare le valige.



