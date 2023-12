AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 14 dicembre 2023

ROMA - Castel Sant'Angelo, sala Enrico Mattei ore 14.00 Fdi, apre Atreju, con i ministri per i Rapporti con il Parlamento Ciriani, per le Autonomie Calderoli, del Turismo Santanchè e i capigruppo della maggioranza Malan, Gasparri, Foti, Barelli e Lupi

ROMA - Piazza dei Santi Apostoli ore 10.00 Fnsi, manifestazione contro il disegno di legge sulla diffamazione

FRANCOFORTE - Bce, decisione sui tassi e conferenza stampa della presidente Lagarde

LONDRA - Bank of England, decisione sui tassi

NEW YORK - Usa, nuove richieste di sussidi

ROMA - Campus Luiss, viale Romania 32 ore 8.45 'Gli Stati Generali del Diritto di Internet e dell'IA' con il sottosegretario all'Economia Freni

ROMA - Consob, via Claudio Monteverdi, 35 ore 9.00 Consob e De Componendis Cifris, congresso di Crittografia con il presidente della Consob Savona

ROMA - Palazzo Valentini ore 10.00 Enea presenta i Rapporti sull'efficienza energetica e le detrazioni fiscali, con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin

ROMA - Palazzo Barberini, via Quattro Fontane, 13 ore 10.30 Presentazione del libro 'Fatti per unire. Ponti nell'arte tra Messina, Roma, Genova e il fiume Kwai', con il ministro delle Infrastrutture Salvini

ROMA - via Veneto 33 ore 11.00 Tim, 'Made in Italy per la cybersicurezza', con il ministro delle Imprese Urso e l'Ad di Tim Labriola

POMPEI - Teatro Di Costanzo-Mattiello ore 20.30 'Pompei per Odessa', concerto di Natale di beneficenza con il ministro dell'Interno Piantedosi

BRUXELLES - Ue, riunione del Consiglio Europeo con la presidente del Consiglio Meloni

MOSCA - Conferenza stampa di fine anno del presidente russo Putin

NEW YORK - Onu, il Consiglio di Sicurezza decide la proroga delle sanzioni contro i talebani; riunione sulla situazione in Sud Sudan

PARIGI - Reporter sans frontiere, rapporto annuale

CITTÀ DEL VATICANO - Aula Paolo VI ore 11.15 Il Papa riceve in udienza volontari e ammalati dell'Unitalsi

CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa Santa Sede ore 11.30 Presentazione del Messaggio per la pace del Papa

VAL GARDENA - Sci, Coppa del Mondo, discesa libera maschile

BUDAPEST - Stadio Groupama Arena ore 18.45 Conference League, Ferencvaros-Fiorentina, fase a gironi

ROMA - Stadio Olimpico ore 18.45 Europa League, Roma-Sheriff, fase a gironi

CZESTOCHOWA (POLONIA) - Miejski Stadion Piłkarski ore 21.00 Europa League, RKS Rakow Czestochowa-Atalanta, fase a gironi

