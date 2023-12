Vicenza ospiterà la 95/a Adunata nazionale degli Alpini

La città di Vicenza, dopo 33 anni, ospiterà la 95/A edizione dell'adunata nazionale degli Alpini, in programma dal 10 al 12 maggio 2024. L'accordo è stato firmato stamani a Venezia, nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale.

"Siamo onorati - ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia -, perché non c'è Veneto senza adunata e non c'è adunata senza Veneto. La firma di oggi è l'inizio di un grande percorso, perché questa partita prevede una macchina organizzativa poderosa".

"Per noi è il momento clou dell'anno - ha spiegato Sebastiano Favero, presidente dell'associazione nazionale Alpini -. Per noi l'anno non è quello solare, ma quello che va da un'adunata all'altra. Questa manifestazione serve anche a ribadire i valori che portiamo e vogliamo trasferire ai giovani, in un periodo in cui c'è un generale decadimento". Il motto di questa edizione - ha concluso Favero - è 'Il sogno degli alpini, la pace'".

Nei due giorni clou dell'adunata, è stimata la presenza di circa 500mila persone. Per l'organizzazione, la Regione del Veneto ha stanziato 600mila euro.



