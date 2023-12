Urto tra treni: sul Frecciarossa c'era anche l'ad di Rfi

C'era anche l'amministratore delegato di Rfi, Gianpiero Strisciuglio, a bordo del Frecciarossa che domenica sera ha tamponato, retrocedendo, un treno regionale fermo a semaforo rosso, vicino a Faenza, sulla linea Bologna-Rimini. Lo scrive oggi il Manifesto che riporta di una versione particolare dell'incidente come emersa da alcune chat dei macchinisti.



"La presenza dell'ad di Rfi sull'Etr 600 - si legge - ha portato a risolvere nel più breve tempo possibile il guasto (per il quale la Freccia era ferma, ndr) con l'intervento della sala operativa che avrebbe richiesto l'applicazione di una procedura che prevede un intervento agli organi esterni del treno: una particolare pressione che potrebbe aver indotto in errore il macchinista unico".

Contattata dal Manifesto, Rfi ha confermato la presenza sul treno di Strisciuglio precisando però che "lo stesso ad non ha palesato a Trenitalia la sua presenza sul treno". Trenitalia ha spiegato che "c'è un'indagine in corso: sulle cause della retrocessione (del Frecciarossa, ndr) sono in corso approfondimenti".



Rfi, 'l'ad non è intervenuto nelle procedure'

L'amministratore delegato di Rfi Gianpiero Strisciuglio, che viaggiava sul treno Frecciarossa che domenica sera, a Faenza, ha urtato un regionale, "non è intervenuto sulle procedure che il macchinista avrebbe applicato alle circostanze". Lo precisano, con una nota congiunta, Rfi e Trenitalia, confermando la notizia che l'ad era a bordo del treno.

La sala operativa centrale, secondo Rfi, non ha fatto "pressione sul macchinista per compiere attività non conformi ai regolamenti o per velocizzare le operazioni". Strisciuglio "era sì a bordo del Frecciarossa 8828 Lecce-Venezia per motivi di lavoro, ma non ha palesato la sua carica, resa nota soltanto dopo l'accaduto".

Con riferimento al tamponamento dei due treni, Trenitalia sottolinea "che sono in corso approfondimenti ed è stata nominata una commissione interna per accertare la dinamica dell'accaduto".

