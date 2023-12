Truffa al Ssn: fondi subito a secco, pazienti costretti a pagare

A causa della truffa al Servizio Sanitario Nazionale messa a segno nel napoletano da due associazioni a delinquere, i fondi pubblici per le prestazioni si esaurivano rapidamente e i pazienti 'autentici' erano costretti a pagare gli esami di laboratorio di tasca propria. E' quanto emerso dall'indagine dei finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli che ora stanno quantificando l'entità del danno arrecato. Sono 17 gli indagati - tra medici, farmacisti, titolari di laboratori di analisi e informatori scientifici - a cui sono state notificate altrettante misure cautelari.

I farmaci prescritti sono decine di migliaia e finora le fiamme gialle hanno già sequestrato oltre 120mila euro ritenuti provento della truffa. I militari, coordinati dalla Procura di Nola, hanno individuato due associazioni a delinquere ai cui vertici c'erano dei medici. Una si occupava dei rimborsi per gli esami di laboratorio, l'altra, invece, metteva a segno la truffa con le ricette per i farmaci che venivano - come anche per la seconda associazione a delinquere - emesse per pazienti esenti da ticket.

Di questa facevano parte i titolari di uno studio di medicina generale, di sei farmacie e diversi informatori scientifici che sollecitavano i medici a prescrivere medicine prodotte dalle società da loro rappresentate per azzerare le giacenze delle farmacie e ottenere nuove forniture. Le fustelle venivano apposte sulle ricette false poi inviate all'Asl per il rimborso.

Le confezioni rimaste senza fustella venivano ritirate dal medico di base o dai dipendenti dello studio.



