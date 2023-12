Bindi, dispersione scolastica 'classista' in Italia

"I ragazzi di Barbiana oggi, in un paese ad alta dispersione scolastica e povertà educativa minorile sono i figli dei poveri, delle periferie, degli immigrati". A dirlo Rosy Bindi, presidente del Comitato per il centenario dalla nascita di don Lorenzo Milani, che ha partecipato all'evento organizzate dall'Ufficio diocesano della Scuola a Palazzo Ducale di Genova, aperto dal presidente della Cei, Mons. Matteo Zuppi.

"La nostra è una dispersione che potremmo definire classista perché riguarda il Sud più che il Nord, i poveri più che i ricchi, chi non ha cittadinanza rispetto a chi ce l'ha. E poi c'è una dispersione scolastica legata alla sottovalutazione dell'importanza dell'istruzione: quella che c'è in Veneto è diversa rispetto a Catania dove si preferisce andare a lavorare presto, rinunciando alla leva sociale più importante che è la cultura. Dovremo tornare a investire in questo - conclude Bindi - e a fare della scuola non un luogo di competizione ma una comunità dove si cresce insieme".



