A fuoco passeggini in androne, mamma e figlio intossicati

Incendio ieri sera in un androne di un palazzo in via Celesia, a Genova Rivarolo. A prendere fuoco alcuni passeggini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Una mamma e un bimbo sono stati portati in ospedale per un principio di intossicazione mentre un uomo, che ha provato a spegnere le fiamme, si è ustionato le mani.

Ancora da chiarire le cause: potrebbe essere stato un incidente causato da un mozzicone di sigarette buttato dall'alto oppure un gesto doloso, un dispetto di un condomino infastidito dalla presenza dei passeggini nell'androne. Sono in corso indagini.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA