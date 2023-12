Università di Cassino consegna laurea a Valentina Vezzali

Il magnifico rettore dell'università di Cassino Marco Dell'Isola ha consegnato la laurea 'honoris causa' in Management dello Sport all'olimpionica Valentina Vezzali. Lo ha fatto nel corso di una cerimonia che si è svolta presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

La cerimonia si è aperta con i saluti istituzionali del rettore mentre al presidente dei corsi di laurea in Scienze Motorie Unicas, professor Simone Digennaro, è stata affidata la 'laudazio'. Invece la professoressa Elisabetta De Vito ha avuto il compito di spiegare le motivazioni che hanno indotto al conferimento della laurea alla ex schermitrice e già sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Valentina Vezzali ha tenuto una lectio magistralis dal titolo 'Passato, presente e futuro: l'empowerment e l'emancipazione femminile attraverso lo sport'.

Tra le autorità presenti, Giovanni Malagò (presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano), i presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali e degli enti di promozione sportiva. In rappresentazione del Presidente della Regione Lazio è intervenuto l'assessore all'Urbanistica Pasquale Ciacciarelli, ha portato i saluti della città di Cassino il sindaco Enzo Salera, la Provincia di Frosinone era rappresentata dal Presidente d'Aula Gianluca Quadrini.



