Caso La Russa jr, domani al via interrogatori degli indagati

Sarà interrogato domani, nell'inchiesta del procuratore aggiunto di Milano Letizia Mannella e del pm Rosaria Stagnaro, il dj Tommaso Gilardoni, amico di Leonardo Apache La Russa e con lui indagato per violenza sessuale in seguito alla denuncia di una ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato.

Domani, dunque, inizieranno gli interrogatori da parte dei pm dei due indagati. Interrogatori che saranno anche l'occasione per chiedere ai due giovani il consenso per comparare il loro profilo genetico con l'unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati.

La Russa junior, comunque, da quanto si è saputo, non dovrebbe essere sentito domani ma più avanti, perché pare non sia in Italia in questo periodo.



