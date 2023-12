Scontro fra due treni nel Ravennate, 17 feriti

Due treni, un Intercity e un regionale, si sono scontrati lungo la linea ferroviaria Bologna-Rimini, nel territorio di Faenza (Ravenna). Al momento, secondo le prime informazioni, ci sono 17 feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre da Ravenna e da Forlì.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Castelbolognese e Forlì. Trenitalia informa che le cause sono in corso di accertamento. I passeggeri sono stati accuditi e si sta lavorando per la loro riprotezione.



