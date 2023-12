Maltempo: allerta gialla per vento forte sulle alture dell'E-R

Allerta gialla per il vento forte sulle alture dell'Emilia-Romagna. E' quanto hanno disposto l'Arpae e la Protezione Civile regionale. In particolare l'allerta è stata decisa dal mezzogiorno di oggi alla mezzanotte di domani per le montagne e le colline dell'Emilia cui si aggiungeranno le montagne e le colline della Romagna, dalla mezzanotte di oggi.

Per oggi, si legge nel provvedimento, "sono previsti venti di burrasca moderata, ossia tra i 62 e i 74 Km/h da Nord-Ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili sulla fascia appenninica centro-occidentale. Nella giornata di domani sono previsti venti di burrasca moderata Da Sud-Ovest con temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su fascia appenninica".



