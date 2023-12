Cadavere di donna trovato in baule in abitazione nel Casertano

Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da letto in un baule chiuso con del nastro adesivo dopo una telefonata di un cittadino al numero di emergenza. Nell'abitazione, quando sono arrivati i carabinieri di Mondragone, c'era la figlia della 77enne. Il corpo è stato portato presso l'istituto di medicina legale di Caserta dove verrà effettuata l'autopsia. Sulla vicenda indagano i carabinieri, coordinati dalla procura di Santa Maria Capua Vetere e al momento non si esclude alcuna ipotesi.



