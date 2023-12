Uxoricidio La Spezia, lo sgomento degli abitanti del luogo

"Siamo profondamente scossi. Questa volta è accaduto a casa nostra. Sentiamo sempre parlare di femminicidio, ma pensiamo non dovrà mai riguardarci. Ma può accadere anche qui, a casa nostra. E questo ci ha sconvolti". Lo ha detto il sindaco di Carrodano Gian Carlo Leveratto, il comune della provincia della Spezia di circa 500 abitanti dove ieri mattina è stato trovato senza vita in una camera d'albergo il corpo di Rossella Cominotti.

Il primo cittadino ha espresso il dolore della comunità di Carrodano. "Ho sentito molti concittadini turbati da quanto accaduto. Siamo una piccola comunità, unita, tranquilla, operosa. E mai avremmo potuto immaginare qualcosa del genere".

Nel 2015 un altro omicidio aveva scosso Carrodano: un minore aveva accoltellato, a seguito di una lite in famiglia, il compagno della madre. Leveratto ha espresso il desiderio anche di esprimere vicinanza anche alla titolare e al personale dell'albergo, che si sono "trovati di fronte a una scena raccapricciante. Speriamo che la giustizia - ha concluso - faccia il suo corso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA