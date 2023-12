Turista borseggiato di 14mila euro in metropolitana a Milano

Un turista è stato borseggiato mentre si trovava in transito nella metropolitana di Milano all'uscita della fermata Centrale. L'uomo - che ha reagito consentendo l'arresto della presunta ladra - è riuscito a recuperare solo una piccola parte del denaro che ha dichiarato di avere con sé, 14mila euro in contanti.

È accaduto intorno alle 15 di ieri quando un turista 35enne, proveniente dall'Azerbaijan, è stato borseggiato sulle scale mobili da una ragazza. L'uomo si è accorto dell'accaduto e ha rincorso la giovane per il mezzanino e l'ha trattenuta fino all'arrivo del personale dell'Atm e poi della Polizia.

Si tratta di una 21enne romena, con precedenti specifici.

Addosso aveva 1.400 euro, ma del rimanente, probabilmente scambiato con una complice che nel frattempo si era dileguata, nessuna traccia.



