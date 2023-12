Nono corteo di solidarietà con la Palestina a Milano

Per il nono sabato consecutivo, si sta svolgendo a Milano un corteo di solidarietà al popolo Palestinese e alla sua "Resistenza". La manifestazione - alla quale secondo gli organizzatori prendono parte 2-3 mila persone, mentre un migliaio per le forze dell'ordine - è partita verso le 15 da viale Monza, all'altezza di piazzale Loreto, per arrivare in piazzetta Martesana.

"Non abbiamo più parole - affermano i partecipanti - per esprimere la nostra rabbia, il dolore e il nostro orrore per quanto sta provando il popolo palestinese sotto le bombe a Gaza, tonnellate di esplosivo su ogni chilometro, o sotto le armi dell'esercito israeliano. Crediamo doveroso, per chiunque possieda senso di umanità e anche onestà intellettuale, per tutte e tutti, davanti ad una scelta di civiltà e davanti a questo abisso di violenza, scegliere da che parte stare e, ad ogni livello di coscienza politica o umana, portare solidarietà al popolo palestinese e condannare con fermezza la violenza".

Durante il corteo si è denunciato che "sono decine di migliaia le vittime con migliaia di bambine e bambini straziate dalle bombe. E che, questi numeri altissimi, non si possano tacere perché convalidati e testimoniati da tutte le associazioni umanitarie mondiali che parlano di orrore disumano e invocano un cessate il fuoco immediato, oltre che dalla stessa Onu. Ma per alcuni sono numeri, solo numeri, senza nome o appartenenza al genere umano perché la disumanizzazione del popolo palestinese è il presupposto di un genocidio come avvenne per il popolo ebraico sotto il nazismo".

Al momento il corteo si sta svolgendo senza problemi di ordine pubblico.



