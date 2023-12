Cade per 7 metri dal tetto di un capannone, grave operaio

Un operaio edile di 35 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal tetto di un capannone mentre stava effettuando lavori di manutenzione a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell'incidente l'operaio, dipendente di una ditta esterna, stava lavorando sul tetto del capannone dello stabilimento Amica Chips, noto marchio di snack, quando sotto il suo peso avrebbe ceduto il lucernario.

L'operaio è precipitato da un'altezza di sette metri riportando diversi traumi.

All'arrivo dei soccorsi era cosciente, è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice rosso. Sul posto per i rilievi i tecnici della Medicina del lavoro dell'Ats Val Padana e i carabinieri.



