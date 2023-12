Inaugurato il maestoso Presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro

Non solo alberi, colori, luminarie: il Natale a Lignano Sabbiadoro ha anche un'altra caratteristica: il maestoso presepe di sabbia, giunto alla ventesima edizione, nell'ambito della manifestazione "Natale d'A…Mare".

Si tratta di un'opera di artisti di tutto il mondo che quest'anno ha il titolo "Seguendo i fiumi, verso il mare e la laguna". E che sempre di più attira turisti da varie regioni e anche dall'estero per la complessità delle opere e l'ampio spazio ad esse dedicata. Alla prima edizione, 20 anni fa, c'era soltanto un presepe di sabbia di due metri quadrati, uno spazio che si è moltiplicato nel tempo e che oggi misura 600 metri quadrati di struttura con 400 metri cubi di sabbia scolpita in cinque mesi di lavoro.



