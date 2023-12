Fiamme sotto loggiato Spedale Innocenti Firenze, un denunciato

Un italiano di 44 anni, senza fissa dimora, è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento aggravato: sarebbe l'uomo che il pomeriggio del 6 dicembre ha dato fuoco a coperte e cartoni sotto il loggiato dello Spedale degli Innocenti - edificio progettato dal Brunelleschi - in piazza Santissima Annunziata a Firenze, causando l'annerimento di una parete con danni anche al pavimento. L'azione è stata ripresa in un video diffuso velocemente sui social.

Ieri, dopo il sopralluogo svolto mercoledì e altri accertamenti anche attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza, i carabinieri della stazione Uffizi hanno riconosciuto nel 44enne il presunto autore del rogo. E' scattata così la denuncia dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine poiché più volte identificato bivaccare nella zona. Al momento, secondo quanto spiegato, non sarebbero emerse particolari motivazioni sul perchè avrebbe appiccato le fiamme. I carabinieri escludono comunque un significato "politico/discriminatorio" dell'incendio.



