Accertamento fiscale della Gdf per Francesco Totti

Accertamento fiscale per Francesco Totti nell'ambito delle attività amministrative che ogni anno la Guardia di Finanza svolge oltre che nei confronti delle imprese anche verso i professionisti, come avvocati o notai, ma anche nei confronti di artisti e sportivi.

A quanto si apprende non c'è alcun fascicolo penale, ma a Totti è stato notificato mercoledì scorso un invito per una prossima attività amministrativa di natura fiscale che verrà aperta nei prossimi giorni. Lui dovrà fornire i documenti richiesti e sulla base di queste carte inizierà la verifica vera e propria. Per ora non è prevista una sua visita in caserma, che potrebbe però avvenire nei prossimi mesi.

