Violate le norme di sicurezza, sequestrati 200mila bengala

La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato 2 tonnellate di fuochi pirotecnici trovati in 3 depositi e stoccati con modalità che secondo gli accertamenti sono risultate "altamente pericolose" per l'incolumità pubblica.

In vista delle feste di Natale e Capodanno i finanzieri hanno individuato, attraverso le banche dati, attività commerciali che avevano acquistato da poco grossi quantitativi di fuochi d'artificio senza avere a disposizione strutture idonee per stoccarli. Quindi hanno proceduto ai controlli scoprendo una serie di violazioni - come l'impraticabilità delle uscite di sicurezza - nei magazzini perquisiti a Garlasco, Mortara e Voghera, in provincia di Pavia.

I circa 200mila fra bengala, petardi e altri fuochi d'artificio sono stati messi in sicurezza e i 3 responsabili delle strutture sono stati denunciati per omissione colposa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e commercio abusivo di materiale esplodente



