Studente accoltellato: l'aggressore 14enne resta in carcere

Resta nel carcere minorile di Quartucciu il 14enne arrestato dai carabinieri per aver accoltellato al collo un compagno di 15 anni fuori dall'istituto Sergio Atzeni a Capoterra. Il giudice del Tribunale per i minorenni di Cagliari ha convalidato l'arresto. Al momento non si sa se il ragazzo abbia rilasciato dichiarazioni durante il colloquio con il magistrato. L'avvocato Piergiorgio Piroddi appena uscito dal Tribunale non ha voluto commentare l'udienza appena conclusa, confermando solo la convalida e il fatto che il ragazzo resta a Quartucciu.



