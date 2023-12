Ritorno alla normalità per le udienze del Papa, legge i discorsi

Ritorno alla normalità per le udienze del Papa: oggi, impegnato in diversi incontri, il Pontefice ha letto per intero i discorsi preparati senza richiedere l'ausilio di collaboratori, come era invece accaduto negli ultimi giorni. Il respiro risulta lievemente affannato, ogni tanto si ferma per qualche colpo di tosse, ma Papa Francesco arriva fino in fondo e, come spesso fa, aggiunge anche dei pensieri a braccio.

Nelle udienze di oggi è tornato il tema della guerra, dell'educazione, della attenzione all'ambiente in cui è impegnata la Cop28.

Ma Papa Francesco oggi ha anche sfoderato il suo buon umore, soprattutto nell'udienza con il movimento dei Focolari.

All'inizio ha salutato la presidente Margaret Karram definendola "cardinalessa". Alla fine invece ha scherzato: "A me piace ricordare sempre che voi siete molto vicini al segreto di Dio, ai quattro segreti di Dio. Dio quattro cose non riesce a capire: non sa quante congregazioni di suore ci sono; cosa pensano i gesuiti; quanti soldi hanno i salesiani; e di che ridono i focolarini!".



