Oltre 500 persone al pranzo di Arca e Fiera con istituzioni

Oltre 500 persone di cui 213 adulti e 310 bambini, componenti di famiglie fragili in difficoltà che provengono dalle strutture di accoglienza, housing sociale e che accedono ai market solidali di Progetto Arca hanno partecipato all'iniziativa 'Sia una festa per tutti!', un momento di condivisione e festa organizzato da Fondazione Fiera Milano insieme a Fondazione Progetto Arca nel padiglione 1 che ha ospitato l'ospedale in Fiera durante la pandemia. Presenti diversi rappresentanti delle istituzioni, tra cui la premier Giorgia Meloni, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, oltre che il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Dalle 13 alle 14.20 circa si è registrato nel parcheggio del MiCo un via vai di automobili, in concomitanza con gli arrivi e le partenze delle istituzioni, che non hanno rilasciato dichiarazioni ai giornalisti.

Gli ospiti dell'iniziativa sono stati accolti dagli allievi del dipartimento musica dell'Accademia Teatro alla Scala.

Accompagnati dall'orchestra della scuola scaligera, sotto la direzione di Pietro Mianiti, si sono esibiti il soprano Fan Zhou e il tenore Andrea Tanzillo, solisti dell'Accademia di perfezionamento per cantanti lirici e i ragazzi del coro di voci bianche diretti da Bruno Casoni.



