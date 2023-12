Mantovano e Abodi inaugurano area ludica in Parco Verde Caivano

ll sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il ministro dello Sport, Andrea Abodi, sono arrivati a Caivano (Napoli) per inaugurare in viale Margherita, al Parco Verde, l'area ludico-sportiva, con campetto di calcetto, pista per lo skateboard e orto urbano, realizzata laddove c'era uno spazio degradato e abbandonato, di cui i ragazzi di Parco Verde non potevano usufruire.

Tanti i bambini presenti con le mamme. "Finalmente uno spazio per I ragazzi" dice una di loro



