Escursionista di 25 anni disperso sul monte Terminillo

Sono in corso sul Monte Terminillo, in provincia di Rieti, le ricerche di un escursionista di 25 anni di cui non si hanno più notizie da alcune ore. L'auto del giovane è stata trovata posteggiata in località La Malga, nei pressi di alcuni sentieri che portano anche alla vetta del Terminillo.

A dare l'allarme al 112 sono stati i genitori dell'escursionista non riuscendo più a mettersi in contatto con lui.

Alle ricerche partecipano tecnici del Corpo nazionale del Soccorso alpino e speleologico del Lazio, del Soccorso alpino della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco del Comando di Rieti.



