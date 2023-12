AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti dell'8 dicembre 2023



MIGNANO MONTELUNGO Cerimonia commemorativa dell'80/mo anniversario della battaglia di Mignano Montelungo, con il presidente della Repubblica Mattarella

ROMA - Centro Congressi Cavour ore 14.00 XXII Congresso di Radicali Italiani (fino al 10 dicembre)

BRUXELLES - Bce, Luis de Guindos partecipa all'Ecofin

BERLINO - Germania, inflazione armonizzata, novembre

DUBAI - Expo City Italian Pavilion ore 8.30 Presentazione del report "Circular economy as a driver for ecological transition in Mediterranean Area", realizzato da A2A insieme a The European House-Ambrosetti, nell'ambito di Cop28

TOKYO - Giappone, Pil annualizzato t/t

NEW YORK - Usa, tasso di disoccupazione, salario medio orario di novembre

BRUXELLES - Il premier belga De Croo presenta le priorità del semestre di presidenza Ue del Belgio

MITO (Giappone) - Riunione Ministri dell'Interno e della Sicurezza del G7

BERLINO - Congresso dell'Spd

ABU DHABI - Visita del capo della diplomazia russa Sergei Lavrov

SUSA (TO) - Piazzale dell'Assa. ore 14.00 Tav. marcia popolare No Tav Susa-Venaus

GRINZANE CAVOUR (CUNEO) - ore 21.00 Consegna del Tartufo dell'Anno 2023 al Tour de France nelle mani del direttore generale Prudhomme, con il ministro delle Riforme, Alberti Casellati, il presidente della Regione, Cirio, sindaco di Firenze Nardella e assessore regionale Protopapa

CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus di Papa Francesco

ROMA - Basilica Santa Maria Maggiore ore 15.30 Omaggio del Papa alla Salus Populi Romani

ROMA - Piazza di Spagna ore 16.00 Omaggio del Papa all'Immacolata

CITTA' DEL VATICANO - Colonnato del Bernini, ore 17.00 Inaugurazione della mostra '100 Presepi in Vaticano' con mons. Fisichella

TORINO - Allianz Stadium ore 20.45 Serie A, Juventus-Napoli, 15ma giornata

