A Milano consegnati gli Ambrogini, Sala rinuncia al discorso

Come ogni anno nella giornata del patrono di Sant'Ambrogio, Milano ha reso omaggio ai cittadini, alle associazioni, alle realtà che hanno dato lustro alla città consegnando gli Ambrogini d'Oro, la massima onorificenza concessa dal Comune. Per la prima volta il sindaco Giuseppe Sala non ha tenuto il tradizionale discorso sul senso di queste benemerenze e sullo spirito che anima Milano il 7 dicembre.

Dal Comune non sono arrivate spiegazioni ma potrebbero aver influito in qualche modo le recenti tensioni tra Consiglio comunale e sindaco proprio sulla scelta dei nomi a cui consegnare il riconoscimento.

In un teatro Dal Verme gremito gli applausi più grandi e le ovazioni sono andate alla memoria di Giulia Tramontano, la giovane vittima di femminicidio, e ad Amalia Ercoli Finzi, la prima donna a laurearsi in Ingegneria aeronautica nel 1962, consulente della Nasa e dell'Agenzia Spaziale Europea. Applausi anche per il comico Andrea Pucci la cui candidatura ha provocato diverse polemiche. Tra i premiati Carlo Arnoldi, per dodici anni presidente dell'associazione che riunisce i familiari delle vittime della strage di piazza Fontana, Francesco Borella, architetto e paesaggista che ha ideato il Parco Nord di Milano.

Per la comunità ebraica Andrea Jarach, imprenditore.

L'attestato é stato consegnato alla studentessa del Politecnico che ha dato il via alla protesta delle tende in piazza, Ilaria Lamera. La Medaglia alla Memoria é stata conferita anche alla memoria del sociologo Francesco Alberoni.

Tra le realtà associative premiare c'è l'Osservatorio Metropolitano di Milano, centro studi indipendente e senza scopo di lucro che svolge da circa un decennio attività di ricerca, studio e approfondimento per la comprensione di fenomeni politici e sociali dell'area metropolitana di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA