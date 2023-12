Zangrillo a Caivano, 'piano di interventi e 31 assunzioni'

Un gruppo di esperti che contribuirà a far funzionare la macchina amministrativa, un pacchetto di assunzioni (si comincia con 31 tra vigili urbani, assistenti sociali ed altre figure) e un primo stanziamento di oltre quattro milioni di euro: il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, è oggi a Caivano per presentare il piano di interventi messo a punto dal Dipartimento della Funzione pubblica in collaborazione con Formez Pa "per costruire una Pa al servizio di cittadini ed imprese".

"Nell'attività amministrativa la comunità, i cittadini e le imprese devono trovare un riferimento sicuro e qualificato", ha detto Zangrillo. "Un Comune che funziona bene - ha spiegato - è uno strumento capace di migliorare anche le relazioni e le condizioni del contesto economico e sociale: può favorire quelle contaminazioni in grado di innescare una crescita organica e serena. A Caivano stiamo lavorando con responsabilità e senso di urgenza, in accordo con i commissari straordinari e il commissario di governo, perché il Comune torni ad essere un punto di riferimento per questo territorio. Solo così potremo colmare quel fallimento dello Stato di cui ha parlato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e creare le condizioni per tornare a guardare con fiducia alle istituzioni, senza mai cedere alla rassegnazione".

L'obiettivo del piano, è stato spiegato, è quello di riconsegnare alla comunità di Caivano una pubblica amministrazione efficace ed efficiente, "presidio di legalità e trasparenza", che sappia garantire servizi di qualità e che possa agire positivamente sul contesto economico-sociale e sulla coscienza civile, "restituendo questi luoghi a chi li ama e li vive ogni giorno in modo onesto e costruttivo". "Un modello da replicare altrove".

Zangrillo si è confrontato con la Commissione straordinaria per la gestione del Comune (Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro), con il Commissario straordinario di Governo Fabio Ciciliano, con i rappresentanti della Camera di commercio di Napoli e delle associazioni di categoria, e con la task force inviata dal Dipartimento Fp e da Formez PA a sostegno della capacità tecnica e operativa dell'amministrazione comunale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA