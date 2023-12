Sequestrati documenti nella sede dell'Hellas Verona +RPT+

(Ripetizione con titolo e testo corretti) La Guardia di Finanza in queste ore sta effettuando acquisizioni e sequestri di documenti contabili nella sede dell'Hellas Verona, club che milita nella Serie A di calcio, una delle società coinvolte in un'indagine su fatture false emesse da una società cartiera che si occupa di concessioni pubblicitarie. L'inchiesta ribattezzata 'Operazione Cyrano' - diretta dalla Procura di Reggio Emilia e condotta da Guardia di Finanza e Polizia - vede 26 persone indagate a vario titolo, di cui 22 interessate anche da perquisizioni e sequestri in varie regioni del nord e centro Italia. Stando a quanto accertato dagli inquirenti, si tratta di una presunta maxi frode fiscale da dieci milioni di euro.



