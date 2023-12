San Nicolò con i pompieri porta doni ai bimbi in ospedale

Anche quest'anno, si è ripetuta la tradizionale visita dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste ai piccoli pazienti ricoverati al Burlo. Un Vigile del Fuoco travestito da San Nicolò, con l'aiuto di un collega e l'ausilio della nuova autoscala in dotazione al comando di Trieste è dapprima passato davanti alle finestre del reparto di oncoematologia e, quindi, ha depositato alcuni doni per i piccoli pazienti sulla vicina terrazza. Successivamente il vigile-San Nicolò e il collega sono entrati in Ospedale e hanno attraversato i corridoi della clinica pediatrica e della chirurgia per salutare a distanza i bambini ricoverati e lasciare loro regali.

I due Vigili con altri colleghi e il nuovo Comandante Provinciale Alberto Maiolo hanno incontrato la Direzione Strategica del Burlo.

"Come da tradizione - ha detto il Direttore Generale dell'Irccs, Stefano Dorbolò - anche quest'anno i piccoli pazienti dell'Istituto hanno ricevuto la visita di San Nicolò, Santo protettore dei bambini e magica ricorrenza che apre il periodo delle festività natalizie".

Il Comandante Maiolo ha spiegato che i Vigili del Fuoco "vogliono essere vicini a tutti quei bambini che hanno bisogno di gioia e di sorrisi anche da parte di coloro che, quotidianamente, pensano alla loro sicurezza".



