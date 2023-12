Piantedosi, costi accordo con Albania inferiori a cifre apparse

Lo stanziamento per la realizzazione di centri per migranti in Albania "è di certo inferiore a quanto emerso su alcuni organi di stampa. La puntualizzazione delle risorse è in corso nelle strutture ministeriali, ma vanno viste come investimenti nella gestione delle politiche migratorie. Ci saranno poi compensazioni per i costi che gravano sul sistema d'accoglienza a causa dei massicci arrivi di migranti". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera.



