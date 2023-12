Papà di Giulia, 'il perdono sarà difficile'

"Il perdono? E' una cosa veramente difficile. Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile". Così Gino Cecchettin, il papà di Giulia, ha risposto sul tema del perdono a Filippo Turetta, parlando ai microfoni della trasmissione di Rai1 "Storie italiane". "Non lo so.... - ha proseguito nella riflessione - Un conto è non provare rabbia, un conto è non provare ira. Il perdono è un passo superiore. Sarà difficile".

"Spero che Filippo si rende conto di quello che ha fatto", ha detto ancora Gino Cecchettin. Parlando del ragazzo accusato della morte di Giulia, Cecchettin si è augurato che un domani possa dare agli altri che sono in difficoltà un messaggio per evitare si ripetano fatti del genere. "Ai genitori di Flippo do un grande abbraccio, perchè come dicevo ieri, forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, quindi, farò un sorriso, per loro sarà molto più difficile. Quindi hanno tutta la mia comprensione, il mio sostegno", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA