Mignini, Guede? Vicenda che fa pensare

E' una "vicenda che fa pensare" quella legata al divieto di avvicinamento alla ex compagna disposto per Rudy Guede, secondo Giuliano Mignini, magistrato ora in pensione che si occupò dell'inchiesta e dei processi per l'omicidio di Meredith Kercher. Nei quali l'ivoriano è stato l'unico condannato.

Mignini - parlando con l'ANSA - sottolinea che "si tratta di due vicende completamente diverse e quest'ultima proprio non la conosco". Ricorda comunque che Guede fu "particolarmente gentile e disponibile" con lui durante l'indagine. "Emerse solo - ha concluso Mignini - che in passato era stato un po' scorretto con le ragazze. Diciamo così. Questo è quello che ricordo".



