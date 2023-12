Italiani in carcere Finlandia, garante 'ho scritto a ambasciata'

"In merito alla denuncia degli avvocati Francesco Lai e Ivano Iai riguardante la detenzione da circa un mese e mezzo di due sardi, Nicola Ruiu di 24 anni e Edmondo Casula di 39, di Dorgali, rinchiusi nelle carceri della Finlandia a cui non viene concesso di poter comunicare con i loro avvocati in Italia e neppure conoscere il capo di imputazione, ho scritto all'ambasciata italiana in Finlandia per chiedere conto delle condizioni di detenzione dei reclusi e le ragioni del perché viene negato il diritto alla difesa dei giovani". Così, in una nota, la garante regionale delle persone private della libertà personale, Irene Testa.

La garante ha inoltre informato il ministero degli Esteri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA