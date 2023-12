Gaza: comprano spazio pubblicitario per manifesto stop genocidio

A Sassari spunta un cartellone contro la guerra in Palestina. In via Luna e Sole l'associazione 'Ponte non muri' ha comprato uno spazio pubblicitario e ha fatto affiggere un manifesto sei metri per tre con la scritta: "Fermare il genocidio a Gaza".

"In questi giorni di dolore e disperazione per un popolo che sta subendo il male estremo abbiamo deciso di acquistare uno spazio per esprimere i nostri e, speriamo, anche i vostri sentimenti e per dare un piccolo segnale nella nostra città che possa espandersi e allargarsi come spesso hanno fatto le gocce che abbiamo lasciato cadere libere", spiegano i rappresentanti dell'associazione.

"Vi proponiamo, se ci passerete davanti per caso o volutamente, di scattarvi una foto da soli o con i vostri amici, che esprima il vostro 'metterci la faccia' al messaggio contenuto oppure condividere il cartellone sui social. Potete, se ve la sentite, postarla su Facebook o su Instagram".

Il disegno del cartellone è opera di Mohammed Hassona, palestinese che sta vivendo in prima persona la tragedia del suo popolo. "Vi preghiamo di diffondere il messaggio - è l'appello di 'Ponte non muri' - che è e vuole restare un invito contro il silenzio e la banalità del male che ci vuole rendere osservatori indifferenti di quello che la storia, quando sarà troppo tardi, etichetterà come l'ennesimo scempio che l'essere umano ha compiuto contro i suoi simili.



