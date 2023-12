Dopo frontale scende dall'auto e finisce nel fiume Isarco

E' ricoverato in rianimazione all'ospedale di Bolzano un automobilista che la scorsa notte, dopo uno scontro frontale a Vipiteno, è sceso dalla macchina per poi finire nel fiume Isarco. La temperatura in alta valle Isarco di notte è scesa a -5 gradi.

L'incidente si è verificato verso le 3 di notte sulla statale del Brennero. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato una donna, incastrata al posto di guida di una delle due vettura, mentre l'altra macchina era vuota. I vigili del fuoco hanno liberato la conducente con l'ausilio delle pinze idrauliche. Con ferite lievi è poi stata trasportata all'ospedale di Bressanone.

Nel frattempo sono scattate le ricerche dell'altro automobilista, che è stato trovato nelle vicinanze, ai piedi di una scarpata nel fiume Isarco. L'uomo, che versava in gravi condizioni, è stato recuperato da una zona impervia dal soccorso acquatico e dal soccorso alpino. Dopo essere stato stabilizzato dal medico d'urgenza il ferito è stato ricoverato in rianimazione a Bolzano.



