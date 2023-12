Donna uccisa ad Andria, nasce un bosco con il suo nome

"L'idea è nata ieri mattina ed è stata subito condivisa dal direttivo e dalla assemblea dei soci del forum. Così questo parco urbano, il primo della città, sarà intitolato a Vincenza Angrisano". Lo dichiara Giovanni Massaro, presidente del forum ambiente e salute Rispetta Ricorda Andria a margine della piantumazione dei primi alberi e arbusti in via Cerruti che daranno vita al bosco urbano che porterà il nome della donna di 42 anni uccisa dal marito ad Andria una settimana fa. Alla cerimonia hanno partecipato il maggiore dei due figli della vittima, un bimbo di 12 anni, e la sorella.

Il bosco è stato realizzato grazie anche alla collaborazione degli utenti del centro di salute mentale della Asl Bat che hanno seguito il progetto. Ognuno dei 120 tra alberi, piante e arbusti che compongono il bosco "portano i nomi dei cittadini di Andria che li hanno donati- spiega Massaro- nello scorso Natale abbiamo fatto una raccolta fondi per acquistare le piante e la cittadinanza ha risposto con grande partecipazione. Ripeteremo l'iniziativa per il prossimo Natale in modo da creare altri boschi urbani". "L'amministrazione comunale è già concorde nella creazione di altre aree verdi come questa di via Cerruti e presto quindi avremo altre zone in cui dare vita a parchi urbani", conclude Massaro.



