Il ministro della Difesa Guido Crosetto è arrivato questa sera intorno alle 18.10 in Procura a Roma dove è rimasto per un'ora e mezza. A quanto apprende l'ANSA, è stato sentito dal procuratore capo Francesco Lo Voi come persona informata sui fatti a proposito di quanto ha dichiarato il 26 novembre sui rapporti tra magistratura e governo nell'intervista al Corriere della Sera.



