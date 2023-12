Crosetto, c'è ricognizione per ospedale italiano a Gaza

"Non appena le condizioni lo consentiranno, sarà schierato un ospedale da campo italiano a Gaza. Da giorni abbiamo interlocuzioni con Israele, Egitto ed Emirati arabi uniti per trovare la soluzione più idonea. Da ieri un team militare è andato in ricognizione nel sud della Striscia. Questa operazione l'abbiamo chiamata 'Levante' e quando avremo più chiarezza definiremo l'iter di autorizzazione dell'attività con il coinvolgimento del Parlamento". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido, Crosetto, in un'informativa alla Camera.



