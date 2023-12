Cecchettin, spero Filippo si renda conto di ciò che ha fatto

"Spero che Filippo si rende conto di quello che ha fatto". Lo ha detto Gino Cecchettin, parlando a Rainews24, il giorno dopo il funerale di Giulia. Parlando del ragazzo accusato della morte di Giulia, Cecchettin si è augurato che un domani possa dare agli altri che sono in difficoltà un messaggio per evitare si ripetano fatti del genere. "Il perdono? E' una cosa veramente difficile - ha risposto Cecchettin - Neanche Gesù ha perdonato i suoi carnefici, ha chiesto a Dio di farlo. Sarà difficile. Un conto è non provare rabbia, non provare ira. Il perdono è un passo superiore".

Il papà di Giulia ha infine rivolto un pensiero ai genitori di Filippo: "a loro do un grande abbraccio, perchè, come dicevo ieri, forse io tornerò a danzare sotto la pioggia, a fare un sorriso. Per loro sarà molto più difficile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA