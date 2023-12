Banda del buco in banca a Milano, bottino 160mila euro

Hanno preso in ostaggio gli impiegati della filiale Bpm di piazza Salgari a Milano dopo aver fatto un buco nel muro della pizzeria. Hanno legato 7 dipendenti con delle fascette da elettricista lasciandone liberi due per farsi consegnare il denaro in cassa: 160mila euro. Il gruppo, di quattro persone, che ha detto ai dipendenti di essere armato, è riuscito a fuggire.

L'allarme è stato dato dai dipendenti, una volta riusciti a liberarsi, i quali hanno spiegato agli agenti della Questura che i quattro erano italiani. I rapinatori hanno detto di esser armati ma i primi testi sentiti hanno raccontato di non aver visto né coltelli né armi da fuoco. Il gruppo è riuscito a dileguarsi prima dell'arrivo delle auto della Polizia.



